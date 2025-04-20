Спецбортом в Екатеринбург доставили уральских паломников и благодатный огонь

В Екатеринбург привезли Благодатный Огонь из Иерусалима. Уральских паломников встретили в Кольцово.

Специальный борт был организован Фондом святой Екатерины и группой компаний «Сима-ленд».

"Сегодня в Иерусалиме произошло большое чудо — на Землю сошел Благодатный огонь, а значит, на Земле еще год будет жизнь. За этот год мы можем стать лучше и добрее друг к другу. Хочу поздравить всех православных с этим большим праздником!" — сказал директор Фонда Александр Андреев.

Святыню уже доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Днем Благодатный огонь пронесут по улицам города до Храма-на-Крови, откуда его смогут взять домой все желающие.