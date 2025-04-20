Путин выделил каждому селу в Южной Осетии по 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда по 1 млн рублей каждому селу и каждой школе Республики Южная Осетия к грядущему 80-летию Победы. Об этом журналистам сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Цхинвале.

Как рассказал Кириенко, деньги пойдут в том числе "на приведение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев" в селах и школах республики.

"Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине", - заявил замруководителя администрации президента, передает ТАСС.

Он отметил, что в Южной Осетии родилось большое количество героев Великой Отечественной войны. Кириенко также добавил, что "в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии - плечом к плечу с россиянами защищают нашу общую родину".

В Южной Осетии расположены 335 населенных пункта. В республике также работают 55 средних школ и 30 дошкольных образовательных учреждений.