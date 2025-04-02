В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны РФ. Один из летчиков погиб. Трое других членов экипажа катапультировались.

Самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что крушение произошло у села Буреть Боханского района.

Прибывшая поисково-спасательная группа эвакуирует членов экипажа на аэродром базирования, добавили в министерстве. Причиной крушения, по предварительной информации, стала техническая неисправность.