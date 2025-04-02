СМИ: Маск покинет госслужбу в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп уведомил свое ближайшее окружение о том, что бизнесмен Илон Маск в ближайшие недели покинет государственную службу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, Трамп совместно с Маском решил, что последнему нужно сосредоточиться на своем бизнесе.

Илон Маск возглавляет Департамент эффективности государственного правления (DOGE). В администрации Дональда Трампа он работает в качестве "особого государственного служащего". Этот статус предполагает кратковременное выполнение задач, связанных с предоставлением экспертизы. Полномочия специальных госслужащих ограничены периодом не более 130 дней в год. У Илона Маска этот срок закончится в мае-начале июня. Как отмечает Politico, чиновники Белого дома ожидали, что Дональд Трамп попытается найти способ обойти временное ограничение.

При американский лидер доволен работой Маска в качестве главы DOGE — нового подразделения в правительстве США, нацеленного на сокращение расходов госбюджета. Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил, что предприниматель сохранит роль "неофициального советника" и продолжит появляться в Белом доме.