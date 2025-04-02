Более 3 тысяч человек погибли в Мьянме при землетрясении

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3 тысячи человек. Об этом 2 апреля сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

В результате смертоносного землетрясения в Мьянме погибли 3003 человека, 4515 ранены и еще 351 человек числятся пропавшими без вести, говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории страны 28 марта. Его толчки ощущались и в соседних регионах — в Бангладеш, Китае, Лаосе, Индии и Таиланде. В местах работы спасателей в Мьянме есть угроза повторных обрушений.

В связи с последствиями землетрясения в Мьянме объявлен недельный национальный траур. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг должен быть приспущен.