Все системы кибербезопасности в преддверии 80-летия Великой Победы в Астраханской области протестируют

В правительстве Астраханской области состоялось заседание комиссии по информационной безопасности и штаба по обеспечению кибербезопасности под председательством вице-губернатора — председателя правительства Дениса Афанасьева.

Министр госуправления Астраханской области Алексей Набутовский доложил, что за три месяца 2025 года было зарегистрировано около 3 миллионов подозрительных запросов к публичным сервисам и почти 10 тысяч попыток взлома программного обеспечения правительственных сетей. Для сравнения, за весь 2024 год было зафиксировано более 12,5 миллионов подобных запросов, а также заблокировано 35,5 тысячи попыток взлома. Чтобы защитить информационные ресурсы, активно внедряются новые отечественные технологии контроля и управления уязвимостями.

Также Алексей Набутовский отметил снижение числа вредоносных писем, направленных в адрес пользователей почтовых сервисов правительства региона по сравнению с прошлым годом. Подобные атаки успешно блокируются с помощью сервиса антивирусной защиты.

Несмотря на временный спад количества киберпреступлений в начале 2025 года, ожидается рост числа вредоносных рассылок в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из основных наших задач при подготовке к этому событию является усиление мер защиты информационных ресурсов органов власти региона, — сказал министр.

Вице-губернатор — председатель правительства Денис Афанасьев поручил предусмотреть проведение тренировочных мероприятий совместно с правоохранительными органами для повышения готовности к возможным информационным угрозам. Процесс создания инфраструктуры информационной безопасности в регионе соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом в 2025 году.