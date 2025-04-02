Глава Вологодской области сообщил, что с начала года уже около 1,3 млрд рублей господдержки предоставлено аграриям региона

В рамках подготовки к проведению весенне-полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки в Вологодской области агрария оказывают комплекс мер господдержки..

«От качественной подготовки к посевной кампании зависит урожайность продукции и в целом продовольственная безопасность региона. В этом году субсидии на агротехнологические работы выделили еще в феврале, чтобы предприятия АПК могли заранее закупить ГСМ, средства защиты растений, агрохимикаты. Суммарно направили порядка 470 миллионов рублей из областного бюджета для своевременного сева зерновых, зернобобовых и кормовых культур, рапса и кукурузы», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В 2024 году не менее 50% средств полученных субсидий предприятия АПК региона должны будут израсходовать на приобретение минеральных удобрений. В регионе считают задачу подготовки одной из приоритетных.

«Еще более 453 миллионов рублей господдержки предоставили на производство молока, более 333 миллионов рублей - на племенное животноводство и более девяти миллионов рублей - на поддержку элитного семеноводства. Полученные средства сельхозорганизации также могут использовать для подготовки к посевным работам», – добавил Георгий Филимонов.

В апреле предприятия АПК Вологодчины получат субсидии на производство продукции защищенного грунта, картофеля и овощей открытого грунта, технических и зерновых культур, уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Объем господдержки по этим направлениям составит около 170 млн рублей. Еще около 70 млн рублей будет направлено на поддержку производств по переработке коровьего, козьего и овечьего сырого молока в пищевую продукцию.

Общий объем финансирования АПК Вологодской области в 2025 году составляет более 4 млрд рублей.

Подробную информацию о доступных льготах для сельхозорганизаций можно узнать на сайте Министерства сельского хозяйства и производственных ресурсов области: Либо по телефону 8(8172) 23-01-20.

Напомним, поддержка предприятий АПК направлена на достижение целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который был инициирован Президентом.