Вологодская область в ТОП-10 самых активных регионов страны по использованию портала «Госуслуги»

Рейтинг регионов по активности пользования порталом "Госуслуги" составили специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«По итогам первого квартала 2025 года Вологодская область занимает шестое место по использованию электронных услуг и сервисов «Госуслуг» среди всех субъектов Российской Федерации. За это время порталом воспользовались 550 тысяч вологжан, что указывает на его востребованность среди населения. Отмечу, что цифровая трансформация региона – один из приоритетных векторов нашей работы, направленный на улучшение качества жизни граждан и оптимизацию различных процессов», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Интересно, что Вологодчина в лидерах и по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата). В 2024 году 89,6% жителей Вологодской области предпочитали обращаться за государственными или муниципальными услугами в электронном виде. Регион на 2 месте по этому показателю в Северо-Западном федеральном округе и на 36 месте среди всех субъектов страны.

Отметим, что позиции Вогодчины в рейтинге улучшились благодаря в том числе и новым услугам и сервисам, которые регулярно появляются на портале «Госуслуги». Улучшение сервисов портала входит в ключевые задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в регионе по инициативе Президента.

На сегодняшний день более 928 тысяч вологжан в возрасте от 14 лет имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и являются активными или потенциальными пользователями портала и его мобильного приложения.