Жан-Клода Ван Дамма обвиняют в связи с румынскими несовершеннолетними проститутками-рабынями

Бельгийский актер и звезда голливудских боевиков Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Расследование ведет румынская криминальная прокуратура (DIICOT).

Румынские СМИ со ссылкой на силовиков сообщают, что Жан-Клод Ван Дамм, якобы, мог пользоваться сексуальными услугами местных девушек. Сообщается, что актер знал принуждении секс-работниц к проституции, но это его не останавливало. Одна из жертв сообщила, что Ван Дамм придавался любовным утехам с ней в Каннах.

Ранее в Румынии был задержан криминальный авторитет Морел Болеа, которого обвиняют в организации торговли несовершеннолетними. Позже румынский суд решил отпустить обвиняемого.