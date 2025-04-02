СМИ: Встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет сегодня

Встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника США Стива Уиткоффа может состояться уже сегодня. Об этом сообщает журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники.

"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым", - приводит слова Кук РИА Новости.

Дмитриев также является спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Ранее американские СМИ сообщили, что он может прилететь в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Также появлялись сообщения, что с Дмитриева временно сняты американские санкции – для оформления визы.