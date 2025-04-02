В Макеевке в знак дружбы между регионами установят югорских мамонтов

В донецкой Макеевке появится сквер с символами Югры — скульптурами мамонтов, сообщает Neft. Сейчас власти города проводят опрос по выбору названия нового общественного пространства.

Сквер 9-й Пятилетки возле ж/д вокзала в Кировском районе благоустроят: здесь появятся пешеходные дорожки, зона отдыха для детей, сухой фонтан и другие элементы. Местные жители могут предложить варианты названия на портале госуслуг.

"Мы сейчас проводим социологический опрос, как же сквер переименовать, чтобы лейтмотивом была дружба между Югрой и Макеевкой", — заявил глава Макеевки Владислав Ключаров.

Макеевка — подшефная территория ХМАО. Договор о сотрудничестве был подписан 30 мая 2022 года.