Американские военные погибли в Литве при попытке эвакуировать машину из болота

Четверо американских военных погибли в Литве, пытаясь эвакуировать армейскую машину из болота, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, военных отправили вытащить армейскую машину из болота. По одной из версий, солдаты съехали с дороги в глубокое болото, в результате они оказались в ловушке внутри автомобиля.

СМИ писали, что они съехали в водоем на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине.

О пропаже солдат и военной техники вечером 25 марта сообщило оперативное объединение сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). Их поиски вели американские и литовские военные, а также правоохранительные органы Литвы. Позже сообщалось, что военнослужащие обнаружены мертвыми.

Солдаты участвовали в плановых совместных учениях армий США и Литвы на территории Пабрадского староства, на полигоне, расположенном в 10 км от границы с Белоруссией.