В Совете Федерации предложили ввести регистрационные номера для электросамокатов

В Совете Федерации надеются, что в ближайшее время парламент одобрит законопроект, повышающий штрафы для пользователей электросамоктов и других быстрых СИМов (средств индивидуальной мобильности).

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"Пока они [штрафы] остаются минимальными – людям проще заплатить, чем соблюдать ПДД", - пояснил один из авторов законопроекта сенатор Артем Шейкин.

Он добавил, что изменений требуют и сами ПДД. "Также правильный путь – это регистрационные номера и реестры, куда будут попадать все СИМы. Должна быть возможность идентифицировать нарушителей", - отметил сенатор.

По мнению Шейкина, электросамокаты и статистика аварийности по ним демонизируются, при оценке статистических данных не учитываются многие нюансы: "Статистика – вещь игривая. Увеличивается аварийность, но увеличивается и количество поездок. Также есть эффект низкой базы: статистика по ДТП с самокатами начиналась практически с нуля, отсюда впечатляющий рост ДТП и травматичности".

Шейкин сообщил о совещании в правительстве, которое прошло на этой неделе и было посвящено СИМам. "Там в том числе обсуждали мощные электровелосипеды – являются ли они СИМами или мопедами. Также обсуждался запрет тандемных поездок, обязательности шлема, повышение минимального возраста водителей с 14 до 16. Набирает обороты кампания по полному запрету самокатов на тротуарах. Другой вариант – только велодорожки и правый край тротуара. Оба этих варианта требуют проработки. После совещания в правительстве поручили проработать тему передвижения на СИМах по пешеходным зонам со скоростью не более 10 км/ч", - рассказал сенатор.

По его мнению, предложение Следственного комитета распространить статус водителей на самокатчиков тянет за собой множество сложностей: "Это непростая тема, хотя такой международный опыт есть. Кто будет проверять права? Как это скажется на кикшеринге? А законодательство меняется очень и очень медленно. Надо будет и страховать поездки, их стоимость вырастет", - перечислил Шейкин некоторые проблемы.

Он сослался и на международный опыт, который очень разнообразен. Так, в Нью-Йорке и Японии для водителей электросамокатов обязательны права. В Сингапуре – ограничения по возрасту. В Италии пошли по пути сертификации – промежуточный шаг в сторону прав.