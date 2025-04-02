В Совете Федерации предложили ввести регистрационные номера для электросамокатов

02 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Совете Федерации предложили ввести регистрационные номера для электросамокатов

В Совете Федерации надеются, что в ближайшее время парламент одобрит законопроект, повышающий штрафы для пользователей электросамоктов и других быстрых СИМов (средств индивидуальной мобильности).
Читайте также:

"Пока они [штрафы] остаются минимальными – людям проще заплатить, чем соблюдать ПДД", - пояснил один из авторов законопроекта сенатор Артем Шейкин.

Он добавил, что изменений требуют и сами ПДД. "Также правильный путь – это регистрационные номера и реестры, куда будут попадать все СИМы. Должна быть возможность идентифицировать нарушителей", - отметил сенатор.

По мнению Шейкина, электросамокаты и статистика аварийности по ним демонизируются, при оценке статистических данных не учитываются многие нюансы: "Статистика – вещь игривая. Увеличивается аварийность, но увеличивается и количество поездок. Также есть эффект низкой базы: статистика по ДТП с самокатами начиналась практически с нуля, отсюда впечатляющий рост ДТП и травматичности".

Шейкин сообщил о совещании в правительстве, которое прошло на этой неделе и было посвящено СИМам. "Там в том числе обсуждали мощные электровелосипеды – являются ли они СИМами или мопедами. Также обсуждался запрет тандемных поездок, обязательности шлема, повышение минимального возраста водителей с 14 до 16. Набирает обороты кампания по полному запрету самокатов на тротуарах. Другой вариант – только велодорожки и правый край тротуара. Оба этих варианта требуют проработки. После совещания в правительстве поручили проработать тему передвижения на СИМах по пешеходным зонам со скоростью не более 10 км/ч", - рассказал сенатор.

Электроскамокаты Яндекс Go.(2023)|Фото: Накануне.RU

По его мнению, предложение Следственного комитета распространить статус водителей на самокатчиков тянет за собой множество сложностей: "Это непростая тема, хотя такой международный опыт есть. Кто будет проверять права? Как это скажется на кикшеринге? А законодательство меняется очень и очень медленно. Надо будет и страховать поездки, их стоимость вырастет", - перечислил Шейкин некоторые проблемы.

Он сослался и на международный опыт, который очень разнообразен. Так, в Нью-Йорке и Японии для водителей электросамокатов обязательны права. В Сингапуре – ограничения по возрасту. В Италии пошли по пути сертификации – промежуточный шаг в сторону прав.

Теги: электросамокаты, права, пдд, штрафы, артем шейкин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети