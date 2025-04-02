02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Артем Жога напомнил о голосовании за объекты на благоустройство в 2026 году

Всероссийское голосование за объекты городской среды, чьим благоустройством могут заняться уже в 2026 году, стартует 21 апреля. Об этом жителям Уральского федерального округа напомнил полпред Артем Жога. Напомним, что опрос проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Голосование за любимые парки, скверы и аллеи пройдет с 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", а также с помощью волонтеров в общественных местах. По словам полпреда, проект уже зарекомендовал себя как эффективный механизм преображения общественных пространств в городах. Однако все это не будет иметь значения, если горожане останутся безучастными .

"До старта проекта осталось три недели, это время нужно потратить на подготовку к проведению голосования, организацию информационной кампании. Чем качественнее будут проработаны все нюансы, тем больше будет охват жителей, что позволит наиболее точно выбрать объекты для благоустройства", – подчеркнул Артем Жога.

Помимо этого, также стартовал набор и обучение добровольцев, желающих войти в состав волонтеров и помогать собирать голоса. Свою заявку можно оставить на платформе Добро.рф.

Напомним, что прошлыми победителями программы "Формирование комфортной городской среды" в Екатеринбурге стали сквер у Оперного театра, набережная Исети, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда, Преображенский парк а также Летний парк "Уралмаш".

В 2023 году Летний парк "Уралмаш" заполучил долгожданную победу среди других зеленых зон Екатеринбурга и должен был получить федеральные средства на благоустройство. К сожалению, в тот год уральская столица стала единственным городом в Свердловской области, не сумевшим преодолеть необходимый порог в процентном соотношении голосов, чтобы претендовать на финансовую помощь от государства.

В этом же году с 17 по 31 января проходил сбор предложений, какие территории Екатеринбурга наиболее достойны благоустройства в 2026 году. Каждый из районов предложил свои варианты.

Теги: Жога, полпред, благоустройство, объект, голосование


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