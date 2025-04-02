Ле Пен заявила про "бумеранг" для Макрона, "прилетевший" из Кремля

Приговоренная к четырем годам лишения свободы Марин Ле Пен прокомментировала высказывания Кремля, который суд над лидером ультраправой французской партии назвал "попранием демократических норм".

По мнению лидера "Национального объединения", это "бумеранг", прилетевший в администрацию Макрона из России.

"Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: "Мы вернем им этот урок бумерангом". Для Кремля это, очевидно, способ поставить Макрона в затруднительное положение", — сказала Ле Пен.

Накануне Ле Пен и еще восемь членов ее партии (по совместительству – депутаты Европарламента) были признаны виновными в растрате более чем 4,6 млн евро из бюджета Евросоюза. Их обвиняли в заключении фиктивных контрактов в пользу партии.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока, еще два она должна провести в браслете под домашним арестом. Также она должна выплатить штраф в 100 тыс. евро. Самый болезненный для нее пункт приговора – политик не сможет участвовать в выборах на протяжении пяти лет. Это лишает ее возможности баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.