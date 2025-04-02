Россельхознадзор выявил антисанитарию у поставщика молочки в соцучреждения Екатеринбурга

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило антисанитарные условия на предприятии екатеринбургского предпринимателя, осуществляющего поставку молочной продукции в медицинские и социальные учреждения уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе выездной проверки в марте этого года был обнаружен целый ряд нарушений. В помещении, где ИП Полетаев В.П. производит пищевую продукцию, отсутствуют санитарный пропускник, вместо дезинфицирующих ковриков используется сложенная пополам хлопчатобумажная ткань, а поверхности стен неровные, из-за чего невозможно в полной мере провести механическую очистку и дезинфекцию.

Помимо этого, в производственных помещениях нет ловушек для грызунов и антимоскитных сеток на окнах. С инвентарем тоже проблемы - на них нет номеров, а ножи перемотаны скотчем, что не позволяет проводить их дезинфекцию в полном объеме.

"Установлен факт пересечения поточности технологических операций изготовления пищевой продукции, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 "О безопасности пищевой продукции", - отметили в пресс-службе.

27 марта 2025 года, по результатам проверки, ведомством принято решение выдать предпринимателю предписание об устранении замечаний. Кроме того, в отношении директора выдан протокол об административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.