Новую песню Пугачевой призвали проверить на дискредитацию ВС РФ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить одну из последних песен Аллы Пугачевой на предмет дискредитации российской армии.

По его словам, ФПБК направит обращение в Генеральную прокуратуру, чтобы ведомство дало поручение МВД России о проверке песни, пишет NEWS.ru.

Бородин добавил, что Пугачева попыталась прикрыться патриотизмом, но на деле ее композиция написана по западным методичкам.

Ранее сообщалось, что Примадонна представила две новые песни. Композиции появились на официальном YouTube-канале певицы. В песне "Мама" текст выстроен в виде диалога матери с сыном.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Сообщалось, что Примадонна начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязь. Певица попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ