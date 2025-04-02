В Губкинском осудили заведующую детским садом, которая за взятку поспособствовала заключению 47 закупок

В Губкинском вынесен приговор заведующей детским садом, обвиняемой в получении взятки за незаконные действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ее признали виновной по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Обвиняемая с 2018 по 2021 годы способствовала заключению 47 закупок у единственного подконтрольного ей поставщика на сумму более 12 млн руб. За это она получила взятку.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением закупок товаров, работ и услуг сроком на год и шесть месяцев, с конфискацией суммы взятки.