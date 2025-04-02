"Уральские авиалинии" оштрафовали за повреждение багажа онкобольной девочки

Компанию "Уральские авиалинии" оштрафовали за необеспечение сохранности багажа юной пассажирки с онкологией. Внутри находились лекарственные препараты ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в октябре 2024 года. Женщина с ребенком сели на рейс "Москва - Екатеринбург", однако в аэропорту прибытия не получили свой багаж. После розыска выяснилось, что тот остался в аэропорту вылета в поврежденном виде.

Перевозчик самостоятельно организовал доставку багажа, а также возместил ущерб. Несмотря на это, транспортным прокурором генеральному директору авиакомпании было внесено представление, после чего внутри компании была проведена дополнительная работа с ответственными сотрудниками.

Также, по постановлению прокурора "Уральские авиалинии" привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов" и оштрафованы более чем на 40 тыс. рублей.