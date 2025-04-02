Алексей Текслер на площадке финансового форума ПСБ рассказал о драйверах опережающего развития промышленности региона

«Новая экономика как решение и как вызов» - тема стартовавшего накануне в Москве финансового форума ПСБ «Просто капитал».

Участие в пленарном заседании этого значимого для российской экономики мероприятии принимал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, с 2020 года финансовый форум ПСБ является одной из ведущих площадок обсуждения вопросов финансового просвещения и развития экономики. Модератором дискуссии в этот раз был журналист Владимир Соловьев. Участие в дискуссии принимали председатель ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова, председатель «Деловой России» Алексей Репик, первый заместитель генерального директора ОАК Олег Бочаров, генеральный директор АО «НСПК» Дмитрий Дубынин, президент АвтоВАЗа Максим Соколов и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников и другие представители финансовой и бизнес-сферы страны.

Алексей Текслер в ходе выступления на пленарном заседании сообщил, что за последние 5 лет ВРП Челябинской области вырос в 2 раза. Темпы роста в регионе выше среднероссийских.

«Идёт коренная модернизация, внедряются новые технологии с учетом экологических требований, которые также повышают эффективность производства. Мы воспользовались всеми теми преимуществами, которые возникли после ухода так называемых западных партнеров из нашей страны, - активно занялись импортозамещением и импортоопережением», - сообщил Алексей Текслер.

Особое внимание губернатор Южного Урала уделил динамике развития оборонно-промышленного комплекса, отметив кратное увеличение объемов производства на предприятиях ОПК и появление новых частных компаний, работающих по гособоронзаказу.

Глава "Промсвязьбанка" Петр Фрадков также оценил динамику развития ОПК страны как драйвера для новой экономики России.

"Это тоже как элемент, кстати, новой экономики. Мне кажется, это важно на среднесрочный период времени. Но, по сути, оборонка стала драйвером новой экономики. Это тоже факт. Об этом надо говорить. Такого не было ни в советские времена, никогда на самом деле", – заявил Петр Фрадков. И добавил, что ПСБ является опорным для ОПК страны финансовым учреждением.

Алексей Текслер в ходе обсуждений на площадке форума также сделал акцент на том, что Челябинская область не просто опирается на базовые отрасли, но создает новые. В последние несколько лет в регионе реализовано большое количество уникальных инновационных проектов.

В качестве примера он привел завод по производству архитектурных стеклопакетов, используемых в строительстве небоскребов. И напомнил, что накануне председатель Правительства РФ подписал постановление о создании особой экономической зоны «Южноуральская» в Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что акцент в ОЭЗ будет сделан на создании уникальных – роботизированных производств: «Роботы будут делать роботов, промышленных роботов. Планируется также реализация проекта по производству осей для автопрома с интегрированными датчиками. Абсолютно современное производство. Все это новые для нас производства. Мы делаем все, чтобы инвестиции приходили в регион, помогаем и добиваемся вместе с командой наших промышленников хороших результатов».

Глава Южного Урала подчеркнул, что роботизация – это не только важная составляющая модернизации производства, но и серьезный вклад в рост производительности труда.

«Потенциал развития нашей экономики связан в первую очередь с ростом производительности труда. Наш регион – флагман в этом направлении. Мы создали кафедру робототехники и мехатроники в Южно-Уральском госуниверситете, открыли новые направления в СПО, связанные с робототехникой. Комплексно подошли к этому вопросу. Это тот ключ, которым мы нашу промышленность будем модернизировать», - заявил Алексей Текслер.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Андрей Шмидт, высоко оценивая работу по развитию производства робототехники в регионе, отмечал, что роботизация – это реальная перспектива развития не только производства, но и стимул для качественного совершенствования кадрового состава сотрудников.

«Мы понимаем, что внедрение роботов не обозначает массовое высвобождение людей, речь идет о том, что уровень профессионализма будет расти. Специалисты будут заниматься программированием роботов, переоснащением их для новых производственных задач», - отмечал ранее Андрей Шмидт.

Председатель «Деловой России» Алексей Репик в ходе дискуссий на площадке форума ПСБ также отметил необходимость отдельного внимания вопросу повышения производительности труда. В том числе, за счет устранения факторов, демотивирующих тех, кто нацелен на работу по росту производительности труда в секторе реальной экономики.

«Сервисная экономика несоразмерно раздулась в сравнении с производственным сектором. Нельзя допустить, чтобы экономика потребления съела экономику предложения. Без ее развития инфляцию нам не остановить», - считает Алексей Репик.

Губернатор Челябинской области в ходе дискуссий форума ПСБ также высказал предложения как глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». В частности, перечислил несколько аспектов, решение которых необходимо для обеспечения ускоренного экономического роста всей России.