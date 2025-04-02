Путин не будет оглашать послание федеральному собранию в апреле

Ежегодное послание президента России федеральному собранию, вероятно, не состоится до майских праздников, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле сообщают дату по мере уточнения планов.

В 2024 году Путин обращался к федеральному собранию 29 февраля. В 2023 году оглашение послания состоялось 21 февраля. В 2022 году глава государства пропустил обращение к федеральному собранию, хотя это является его конституционной обязанностью.