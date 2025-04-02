Участник СВО поблагодарил тюменцев за доставку необходимого транспорта на передовую

Участник специальной военной операции поблагодарил тюменцев за доставку необходимого транспорта на передовую, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Автомобиль предоставлен учреждениями Тюменской области для нужд СВО. Ранее организации передали участникам спецоперации еще 25 машин для работы санитарно-эвакуационных групп.

"Хочу выразить слова благодарности Правительству Тюменской области за предоставленную гуманитарную помощь в виде транспортного средства. "Газель" будет работать по назначению. Победа будет за нами. Спасибо вам большое!", - обратился к тюменцам военный медик.

Напомним, 28 марта автомобили бойцам БПЛА Центрального военного округа передала "Единая Россия". Секретарь Генсовета во время вручения ключей от автомобилей военным в Ростове отметил, что операторы БПЛА определяют исход сражения и спасают жизни ребят, которые находятся на СВО

Автомобили участникам СВО также передали представители управления Росимущества Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ранее сообщалось о передаче порядка 30 машин, конфискованных у владельцев за повторное нетрезвое вождение.