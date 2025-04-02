В Кремле не исключили отправки Кирилла Дмитриева на переговоры в Вашингтон

Визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон возможен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что Дмитриев может прилететь в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Даже появлялись сообщения, что с Дмитриева временно сняты американские санкции – для оформления визы.

Сам глава РФПИ не подтвердил, но и не опроверг информацию, сказав, что он "может быть" отправится на переговоры.

Песков при этом добавил, что пока четкого понимания по дате и времени встречи Путина с Трампом нет.