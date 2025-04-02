Врач, выжившая при крушении батискафа в Египте, пережила клиническую смерть

Врач Кристина Валиуллина, выжившая после крушения батискафа в Египте, пережила клиническую смерть.

"Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации, - сказала она РЕН ТВ. - Все пережили то, чего врагу не пожелаешь".

Супруг женщины Равиль Валиуллин, анестезиолог-реаниматолог, погиб, спасая людей. Изначально считалось, что и россиянка погибла тоже. Однако позже выяснилось, что Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. СМИ сообщали, что супруги-врачи Валлиулины отдыхали в Египте с дочками 10 и 15 лет. После трагедии дети попали в больницу.

Напомним, авария с батискафом "Синдбад" произошла 27 марта в египетской Хургаде. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Семь российских граждан остаются в больницах после ЧП, среди них - пятеро несовершеннолетних.

Предварительно, трагедия произошла из-за ошибки команды: они раньше времени начали погружение — и в люки хлынула вода. По другой версии, "Синдбад" ушел под воду из-за технических неполадок.

По данным очевидцев, перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.