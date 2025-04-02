В Подмосковье девять детей пострадали при взрыве петарды на уроке

В Подмосковье девять детей пострадали в результате взрыва петарды в школе. По меньшей мере один ребенок госпитализирован – это 11-летняя девочка.

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Петарду взорвали сами же дети на уроке в школе №2 города Истра. Семерых школьников осмотрели сотрудники "Скорой помощи", еще двоих – школьный врач.

В январе этого года двое детей на Камчатке пострадали и были госпитализированы с ожогами лица и рук в результате взрыва петард. В одном случае 10-летний мальчик поджег порох от петарды, во втором – 12-летний мальчик вместе с отцом взрывал петарды, родитель выстрелил в сторону сына, от чего у того обгорел нос.