В новых регионах потребовали перерегистрировать сим-карты на российские паспорта

Всем абонентам, которые оформили сим-карту на паспорт другого государства, нужно перерегистрировать ее на российский паспорт. Такие требования федерального закона необходимо выполнить до 1 июля. Они касаются прежде всего жителей четырех новых регионов.

Если этого не сделать, сим-карту заблокируют. Для перерегистрации необходим российский паспорт и сам телефон. Если сим-карту покупал другой человек, что раньше нередко случалось, то нужно явиться вдвоем с российскими паспортами. А вот если покупатель умер или связь с ним утеряна, то сделать ничего не получится - карта будет заблокирована. Нужно будет купить новый номер.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что держит ситуацию на контроле, так как в центрах обслуживания на улицах огромные очереди. На днях планируется запустить возможность дистанционного подтверждения личности в личном кабинете на сайте оператора "Феникс", но нужно будет приложить документы. В том числе для тех, кому номер покупал другой человек.

Также изменениями в закон о связи ужесточены правила покупки сим-карт иностранцами.



