ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Руководство Центрального банка России не исключает, что ключевая ставка будет в дальнейшем повышена – это произойдет при недостаточном снижении инфляции. По словам заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, пока регулятор сохраняет умеренно жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике.

Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 21%, три заседания совета директоров Центробанка она остается неизменной. Следующее заседание СД состоится 25 апреля.

Заботкин отметил, что в первом квартале 2025 года цены растут медленнее, чем в конце 2024 года. По предварительной оценке, инфляция ниже февральских прогнозов.