Глава свердловского управления СКР проверит законность концессионного соглашения по мусорному полигону в Сысерти

Руководитель следственного управления СКР по Свердловской области, генерал-майор юстиции Богдан Францишко проверит законность концессионного соглашения, заключенного для строительства мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" у деревни Андреевка в Сысертском районе. Об этом во время очередного пикета у резиденции губернатора рассказала активистка Татьяна Леонидовна.

"Мы только что приехали из Следственного комитета, встречались с Богданом Валерьевичем, где рассказали о том, что концессионное соглашение все-таки следует проверить, насколько оно верно, правильно и законно заключено. И те 26 площадок, о которых нам говорило прежнее правительство, чтобы проверили, были ли они действительно или это был вымысел. Через месяц Богдан Валерьевич сказал, что будет повторная встреча, где он нам расскажет о результатах проверки. Надеемся, что все-таки проверка выявит все то, что было сделано незаконно. Будем ждать и надеяться", - сказала Татьяна Леонидовна.

Она также добавила, что противники мусорного полигона в Сысертском районе требуют отмены концессионного соглашения и пересмотра площадок, дабы не допустить строительства на сельскохозяйственных землях.

В середине февраля стало известно, что земли сельхозназначения у деревни Андреевка все же переводят в промышленную зону. Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.

Позднее, юрист, политик, общественный деятель и заместитель председателя ФП "РОС" Иван Волков попросил Генпрокуратуру проверить действия губернатора Евгения Куйвашева, экс-министра ЖКХ Николая Смирнова и других должностных и гражданских лиц, заинтересованных в строительстве мусоросортировочного завода. По его словам, реализация проекта нарушает и может нарушать целый ряд законов, что игнорируется местными властями якобы в угоду собственным интересам.

Недавно противники мусорного полигона обратились к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации и помочь сохранить земли. Тогда же у резиденции удалось "поймать" бывшего губернатора Евгения Куйвашева, который заявил, что место под мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг" все еще не выбрано.