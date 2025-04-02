Доцент Астраханского технического университета заявил о развале высшего образования

С начала 2000-х годов началось непрерывное падение уровня выпускников, а образование стало заметно деградировать. Сейчас это полный кошмар. Об этом в своем открытом письме "Родной школе" написал доцент кафедры "Автоматизированные системы" Валерий Лаптев, которое опубликовал лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Параллельно со снижением уровня студентов в середине 2000-х началось и уменьшение их численности, поэтому руководство начало бороться за контингент и стараться никого не отчислять. Это не замедлило сказаться на учебном процессе самым негативным образом.

Снижение уровня абитуриентов было заметно сразу по трем направлениям: физике, математике и информатике. Это начало происходить на глазах в середине 2000-х. А к 2009 году стало понятно, что программированию придется начинать учить студентов с полного нуля - таков был их уровень. При этом происходило и снижение аудиторной нагрузки, то есть сокращение времени изучения дисциплин в вузе. В основном все стало задаваться на самостоятельную работу.

В школе тоже полная деградация. "Это кошмар", - так описывает Валерий Лаптев состояние школы. Он отмечает, что старые учителя ушли или уходят на пенсию, а квалифицированных и не найти. После ковидного дистанта все только ухудшилось.

"Бюрократии и общего бардака стало намного больше, чем раньше. Особенно это коснулось учебного процесса. Перестали чистить 1 курс! Там до ковида работали "железные кадры", которых я сам приглашал, еще будучи завкафом. Они не пропускали халявщиков ни под каким видом. Но их тоже отстранили из-за отказа от вакцинации, и они вообще уволились. За время моего отсутствия были приняты на работу молодые необстрелянные, которые реалий обучения в ИТ не знают. Результат такого обучения я увидел сразу же в 2023 году. Я тогда преподавал у 2 курса программных инженеров (ПИ) объектно-ориентированное программирование на С++. И по моему мнению, половину группы нужно было отчислять после 1 курса. Как сказал один мой знакомый: одни делают вид, что учатся, другие делают вид, что учат", - пишет преподаватель.

Уровень студентов очень низкий. Программистами почти никто из них не станет, работать они не умеют и не хотят. Как их учить, неизвестно, но отчислить их нельзя, возмущен специалист.

Интересно, что в 2024 году кафедра пригласила преподавать нескольких высококвалифицированных айтишников. Но они не смогли пробиться через бюрократический барьер в лице отдела кадров!

Рассказ Виктора Лаптева полностью соответствует тому, о чем говорят старший преподаватель НовГУ Антон Жданов и доцент Института перспективных технологий и индустриального программирования Андрей Ринчино. Это уже третий подобный рассказ "Родной школе" за последние два месяца о ситуации в высшем образовании, причем все три касаются инженерного образования, о важности которого постоянно говорят власти. Все они подчеркивают, что в высшем образовании полный крах, но это никого не интересует.