В России создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Президент России Владимир Путин своим указом создал Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Она будет структурным подразделением Министерства внутренних дел.

Главой Службы и первым заместителем главы МВД стал Андрей Кикоть, занимавший пост заместителя генпрокурора.

Служба создана на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Правительству поручено представить идеи по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а министру МВД Владимиру Колокольцеву — провести организационные мероприятия, предусмотренные документом.

Поручения нужно выполнить в течение трех месяцев.

Документ вступил в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего.