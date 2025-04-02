02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Мир под сердцем": В Екатеринбурге 7 апреля отметят День беременных масштабным событием

Подарок малышу и маме: в столице Урала в третий раз отметят День беременных

7 апреля в России традиционно отмечается День беременных, учрежденный по инициативе Русской православной церкви в 2022 году.

Екатеринбург встретит этот день масштабным событием «Мир под сердцем», которое пройдет при поддержке фонда «Урал за жизнь». 

В доме культуры «Железнодорожников» соберутся эксперты, акушеры-гинекологи, производители товаров для беременных и молодых мам, творческие команды и так далее.

«Мы уже много лет занимаемся поддержкой будущих мам, продвигаем культуру бережного отношения к беременности. Для нас очень важно показать важность защиты жизни ребенка и до рождения, и после», — говорит организатор проекта Екатерина Кириченко. 

В основе праздника встанет большая ярмарка для будущих мам, где они смогут получить необходимые консультации. А главной особенностью этого дня станет презентация благотворительного проекта «Коробка приданого малышу», работа которого будет направлена на помощь мамам, сохранившим беременность в трудной ситуации.  

больница, роддом, младенец, медицина, перинатальный центр, демография(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Начало в 13:00. Вход свободный

Теги: день беременных, мир под сердцем, ярмарка, ребенок


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