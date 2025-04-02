Власти Тюменской области обновили портал о паводках

За сутки уровень воды в реке Ишим у села Ильинка поднялся на восемь сантиметров, до 726. Сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. В прошлом году вода поднялась до рекордных 893 сантиметров. Отметка "опасное явление" начинается с 800 сантиметров.

Для получения актуальной информации в прошлом году власти региона запустили портал "Паводок72". До конца года его посетили более 230 тысяч раз. Число уникальных пользователей превысило 86 тысяч человек. В этом году сайт обновлен. Он стал удобнее в навигации и более быстрым в использовании.

С помощью портала можно получить информацию о: перекрытых и затопленных из-за паводка дорогах, разливах рек, местах сбора гуманитарной помощи, пунктах временного размещения граждан, пунктах вакцинации, гидропостах.

"Работу портала протестировал лично: сайт удобен и понятен в использовании, важная информация на нем появляется в режиме реального времени. На нем можно даже отслеживать масштабы паводка на обновляемой в реальном времени карте. Оперативные сводки, телефоны экстренных служб и другие полезные материалы выведены на главную страницу", - прокомментировал губернатор Александр Моор.

"Мы оперативно запустили сервис "Паводки" в 2024 году, когда регион столкнулся с проблемой затопления территорий. В прошлом году сервис был крайне востребован, его просмотрели более 200 тысяч раз. В этом году обновленный сервис уже готов, чтобы граждане могли быстро получать необходимую информацию о паводковой ситуации в регионе", - прокомментировал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Кроме того, жители Тюменской области могут позвонить по номеру 122 и сказать "паводок", "наводнение" или "уровень воды". После этого система соединит их с оператором call-центра. Если наступит режим ЧС, по этому номеру можно получить полную информацию о зонах подтопления и эвакуации, пунктах временного размещения и мерах поддержки пострадавших.

На горячую линию ЧС на данный момент поступило 30 вызовов. Чаще всего жители интересуются уровнем воды в реках.