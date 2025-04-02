В Нижнем Тагиле осужден водитель катера, сбивший сапборд с женщиной с ребенком

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, который на катере сбил катавшихся на сапборде женщину с ребенком. Своей вины он не признал.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 28 июля 2023 года на акватории Нижнетагильского городского пруда. Молодой человек управлял катером без обязательных световых приборов. Он двигался с небезопасной скоростью и при ограниченной видимости.

В результате катер столкнулся с сапбордом, на котором находилась женщина и ее 9-летний ребенок. Пострадавшая получила травмы, нанесшие тяжкий вред ее здоровью.

Как отметили в прокуратуре, своей вины водитель катера не признал. Однако Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном".

Уральцу назначено 2 года ограничения свободы. Также он лишен права управления водным транспортом на 2 года. Кроме этого, суд взыскал с него компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей и материальный ущерб – 52 тысячи рублей.