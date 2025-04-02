Председатель городской Думы Астрахани рассказал, что муниципальный штаб выполнил очередную просьбу-заявку бойцов СВО

Муниципальный штаб помощи участникам специальной военной операции, возглавляемый председателем Городской Думы Астрахани Игорем Седовым, совместно с Объединенной первичной профсоюзной организацией «Газпром переработка профсоюз» выполнили ещё одну заявку астраханских бойцов.

По просьбе военнослужащих был приобретён и передан на фронт беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T, который станет надёжным помощником в выполнении сложных боевых задач.

Беспилотник Mavic 3T оснащён современными технологиями, включая тепловизор, что позволяет использовать его в любое время суток и при любых погодных условиях. Этот аппарат поможет бойцам эффективнее проводить разведку, обнаруживать противника, координировать действия подразделений и минимизировать риски для жизни военнослужащих.

«Поддержка армии и фронта — это наш общий долг. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в дело защиты страны. Беспилотник — это не просто техника, это возможность сохранить жизни наших героев», — отметил Игорь Седов.