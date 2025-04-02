Александр Проханов отслеживает судьбу "одухотворенных" танков, которые стали "зрителями" его оперы на УВЗ

Писатель Александр Проханов рассказал, что постановка его оперы на Уралвагонзаводе сделала сходившие в тот момент с конвейера танки "одухотворенными". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил 1 апреля на Московском экономическом форуме.

Сначала автор стихов к рок-опере "Хождение в огонь" рассказал, как вообще возникла эта идея:

"Я говорил: давайте мы покажем эту оперу рабочим, которые в три смены делают эти танки. В секретном цеху, где на конвейере стоят танки, где под небом, наполненном дымами, движутся танковые башни с пушками, где танковый короб собирается так, чтобы он выдержал удары бронебойных снарядов, где монтируются системы космической связи, танцоры и певцы танцевали прямо на танках", — вспомнил он.

По словам писателя, по мере того как исполнялась опера, она "вселялась" в танки, и "танки стали носителями этой оперы в той же степени, в какой стали прицелы ночного видения, защитные системы, броня, которая стала "более прочной".

"К моменту, когда актеры перестали петь и танцевать и завершили полуторачасовую оперу, танки стали сходить с конвейеров, и, сходя с конвейеров, они погружались на эшелоны прямо из нашего театра, из нашего цеха, и отправлялись в бой. И это были уже другие танки. Я считаю, что это танки, в отличие от серийных танков, одухотворенные танки, наполненные новым духом — духом современной поэтики, музыки, и они шли прямо в сражения", — сказал Александр Проханов.

Он добавил, что авторы постановки учли заводские номера этих танков и следили за их судьбой: "Некоторые из этих танков в первые же дни сражения превратились в руины, они погибли от "Джавелинов", от дронов, другие по сей день сражаются, идут в бой, исследуют новые тактики боя".