Игорь Седов на встрече с представителями УК рассказал о нюансах переходного периода на единую платежку

02 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Астраханская область
Фото: t.me/astduma30

Игорь Седов на встрече с представителями УК рассказал о нюансах переходного периода на единую платежку

Накануне в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось совещание регионального координатора федерального партийного проекта «Школа ЖКХ», председателя Городской Думы Астрахани Игоря Седова, председателя общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», руководителя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александра Тихонова с представителями управляющих организаций города, ООО «МРЦ» и ООО «Астраханские тепловые сети».

Ключевой вопрос встречи – передача полномочий по сбору платежей от ООО «Астраханские тепловые сети» в ООО «Межрегиональный расчетный центр».

Представители ООО «МРЦ» продемонстрировали собравшимся тематическую презентацию, а также подробно ответили на вопросы представителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья и абонентов – физических лиц — о начислениях и способах передачи показаний приборов учета.

По итогам встречи Игорь Седов отметил: «Мы, жители Астрахани, с пониманием относимся к тому, что ООО «МРЦ» столкнулось со сложностями переходного периода. Но, обращаясь к управляющим компаниям, скажу, — если у вас начнутся разногласия с данными ОДН, указанными в квитанциях, вы можете напрямую обращаться ко мне. Мы оперативно свяжемся с ООО «МРЦ» и совместно решим все вопросы».

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Для информации. Логин и пароль для входа в личный кабинет содержатся в информационном уведомлении, направленном астраханцам в феврале 2025 года ООО «Астраханские тепловые сети». Если абонент не получил уведомление, он может запросить данные: в офисе ООО «МРЦ» по адресу: г. Астрахань, ул. Зеленая, 29 (при предъявлении правоустанавливающих документов и документа, удостоверяющего личность); по электронной почте teplo30@astrc.ru (приложив правоустанавливающие документы и документ, удостоверяющий личность).

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Инструкции пользователя личного кабинета размещены на сайте lk.vdkenergo.ru/help.

Кроме того, ООО «МРЦ» проинформировало о способах передачи показаний приборов учета. Показания прибора учета от физических лиц принимаются с 23 по 26 число каждого месяца: через личный кабинет на сайте моймрц.рф; через сервис на сайте моймрц.рф без регистрации (вкладка «Передать показания»); через портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru); в офисе на ул. Зеленая, 29; через онлайн-сервис Сбербанка («Астраханские тепловые сети»).

Юридические лица могут передавать показания приборов учета с 20 по 26 число каждого месяца по электронной почте Vladimir.Chernyshev@lukoil.com с последующим звонком в ООО «Астраханские тепловые сети» о подтверждении в получении информации.

Исполнители коммунальных услуг могут передавать показания с 20 по 26 число каждого месяца: по электронной почте ats.office@bk.ru или Vladimir.Chernyshev@lukoil.com с последующим звонком в ООО «Астраханские тепловые сети» о подтверждении в получении информации (ОДПУ); по электронной почте: teplo30@astrc.ru (ИПУ); с помощью шаблона поквартирных показаний (направляется на электронную почту ИКУ по запросу по телефону «горячей линии» 8 (8512) 248-000 (доб. 500) или на эл. почту teplo30@astrc.ru. других участников совещания.

Теги: игорь седов, жкх, управляющие компании, приборы учета, инструкции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети