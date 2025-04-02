Игорь Седов на встрече с представителями УК рассказал о нюансах переходного периода на единую платежку

Накануне в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялось совещание регионального координатора федерального партийного проекта «Школа ЖКХ», председателя Городской Думы Астрахани Игоря Седова, председателя общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», руководителя комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции Александра Тихонова с представителями управляющих организаций города, ООО «МРЦ» и ООО «Астраханские тепловые сети».

Ключевой вопрос встречи – передача полномочий по сбору платежей от ООО «Астраханские тепловые сети» в ООО «Межрегиональный расчетный центр».

Представители ООО «МРЦ» продемонстрировали собравшимся тематическую презентацию, а также подробно ответили на вопросы представителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья и абонентов – физических лиц — о начислениях и способах передачи показаний приборов учета.

По итогам встречи Игорь Седов отметил: «Мы, жители Астрахани, с пониманием относимся к тому, что ООО «МРЦ» столкнулось со сложностями переходного периода. Но, обращаясь к управляющим компаниям, скажу, — если у вас начнутся разногласия с данными ОДН, указанными в квитанциях, вы можете напрямую обращаться ко мне. Мы оперативно свяжемся с ООО «МРЦ» и совместно решим все вопросы».

Для информации. Логин и пароль для входа в личный кабинет содержатся в информационном уведомлении, направленном астраханцам в феврале 2025 года ООО «Астраханские тепловые сети». Если абонент не получил уведомление, он может запросить данные: в офисе ООО «МРЦ» по адресу: г. Астрахань, ул. Зеленая, 29 (при предъявлении правоустанавливающих документов и документа, удостоверяющего личность); по электронной почте teplo30@astrc.ru (приложив правоустанавливающие документы и документ, удостоверяющий личность).

Инструкции пользователя личного кабинета размещены на сайте lk.vdkenergo.ru/help.

Кроме того, ООО «МРЦ» проинформировало о способах передачи показаний приборов учета. Показания прибора учета от физических лиц принимаются с 23 по 26 число каждого месяца: через личный кабинет на сайте моймрц.рф; через сервис на сайте моймрц.рф без регистрации (вкладка «Передать показания»); через портал ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru); в офисе на ул. Зеленая, 29; через онлайн-сервис Сбербанка («Астраханские тепловые сети»).

Юридические лица могут передавать показания приборов учета с 20 по 26 число каждого месяца по электронной почте Vladimir.Chernyshev@lukoil.com с последующим звонком в ООО «Астраханские тепловые сети» о подтверждении в получении информации.

Исполнители коммунальных услуг могут передавать показания с 20 по 26 число каждого месяца: по электронной почте ats.office@bk.ru или Vladimir.Chernyshev@lukoil.com с последующим звонком в ООО «Астраханские тепловые сети» о подтверждении в получении информации (ОДПУ); по электронной почте: teplo30@astrc.ru (ИПУ); с помощью шаблона поквартирных показаний (направляется на электронную почту ИКУ по запросу по телефону «горячей линии» 8 (8512) 248-000 (доб. 500) или на эл. почту teplo30@astrc.ru. других участников совещания.