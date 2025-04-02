В Екатеринбурге в рамках транспортной реформы создан Центр управления перевозками

В Екатеринбурге начинает свою работу Центр управления перевозками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, учреждение займется контролем всей системы городского общественного транспорта. Сейчас его предстоит зарегистрировать в соответствии с законодательством, после чего начнется формирование штата. Ожидается, что работать Центр начнет уже в середине апреля.

На первом этапе обеспечивать работу ЦУП будут 110 специалистов: из них 20 займутся формированием графика автобусов, трамваев и троллейбусов, а 70 – поиском безбилетников. В дальнейшем планируется создать диспетчерскую службу, которая сможет координировать работу транспорта в режиме реального времени. В итоге штатная численность составит 210 человек.

Как добавили в мэрии, создание Центра управления перевозок – часть транспортной реформы в Екатеринбурге. Также на ЦУП будет возложен контроль за исполнением брутто-контрактов компаниями-перевозчиками.

Ранее сообщалось, что в 2024 году жители Уральского федерального округа стали почти в два раза чаще жаловаться на работу общественного транспорта.