Игорь Седов сообщил об участии представителей УК Астрахани во «Втором Всероссийском Диктанте ЖКХ»

В ходе встречи с представителями астраханских управляющих компаний в рамках проекта «Школа ЖКХ» партии Единая Россия был проведен очный этап Всероссийской акции «Второй Всероссийский Диктант ЖКХ», сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

В ходе мероприятия 40 участников - представителей управляющих компаний и старших по многоквартирным домам 32 округа города Астрахани, ответили на 25 вопросов, которые касаются управления многоквартирным домом, прав и обязанностей собственников жилья, предоставления жилищных и коммунальных услуг, а также защиты прав потребителей.

Цель «Диктанта ЖКХ» - повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

Пройти тестирование можно пройти онлайн на портале «Школа ЖКХ».