Роскомнадзор сообщил о мошенничестве от своего имени

Роскомнадзор (РКН) сообщил о появлении нового вида мошенничества. Мошенники представляются сотрудниками этой организации и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали.

Для разблокировки мошенники требуют номер СНИЛС. Звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, и через мессенджер WhatsApp.

В РКН напомнили, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к этим звонкам, сообщает пресс-служба организации.