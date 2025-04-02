Володин: Тестирование детей мигрантов предполагает 90% правильных ответов

Дети мигрантов для зачисления в школу должны дать 90% правильных ответов в тесте по русскому, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"С первоначальным предложением Рособрнадзора, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям мигрантов необходимо будет правильно выполнить 30% работы, не согласились. Оно было переработано", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД уточнил, что для поступления в первый класс необходимо правильно ответить на девять из десяти заданий; во второй-пятый классы — на 18 из 20 заданий; в шестой-девятый классы — на 20 из 22 заданий; в десятый-одиннадцатый классы — на 22 из 24 заданий.

По мнению Рособрнадзора, это позволит объективно оценить уровень владения русским языком у детей, их адаптации и социализации, возможность успешно освоить школьную программу.

Напомним, с 1 апреля для поступления в школу дети мигрантов должны будут пройти тестирование по русскому языку, которое покажет, что они владеют языком на достаточном для освоения школьной программы уровне. Как сообщалось, Рособрнадзор издал указ о минимальном количестве баллов по тестированию для зачисления в школу. Это три балла по пятибалльной шкале. А Минпрос утвердил сами требования. Что касается тройки, то "фактически это и есть удовлетворительный уровень по традиционной пятибалльной шкале", заявили в Рособрнадзоре.

Однако некоторые эксперты выразили сомнения. Член СПЧ Кирилл Кабанов отмечал, что массовое зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, давно стало стратегической проблемой, влияющей на национальную безопасность в недалеком будущем.