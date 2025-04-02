Глава РФПИ прокомментировал слухи о переговорах в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) не подтвердил, но и не опроверг информацию о своей возможной поездке в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Российский чиновник в соцсети X уклончиво ответил "Может быть" по поводу сообщения CNN о предполагаемых переговорах.

Также Дмитриев добавил, что пробуксовка в диалоге между Москвой и Вашингтоном действительно есть и она обусловлена "укоренившимися интересами и старыми установками".

Дмитриев считает, что разрядка в отношениях США и России – "это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности".