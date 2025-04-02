ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причину закрытия границы с РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от финских властей объяснить причины закрытия границы с Россией, сообщает Helsingin Sanomat.

Жалобы подали люди российского происхождения, проживающие в Суоми. Заявители указали, что закрытие границы нарушает их права, поскольку поездки между Финляндией и Россией являются важной частью их жизни. К примеру, у некоторых из них есть родственники в России, которых стало невозможно навещать.

В конце 2023 года правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия якобы неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны.

В январе сообщалось, что граница Финляндии и России в ближайшее время останется закрытой. Власти этой страны опасаются российской угрозы Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уверен, что Россия может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов.