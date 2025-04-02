02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге откроется выставка трофейной техники НАТО из зоны СВО

В Екатеринбурге открывается выставка трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военными группировки войск "Центр" в зоне СВО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, выставка начнет свою работу 1 мая на площадке Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. В экспозиции будет представлено около 30 единиц техники: танк Abrams, БМП Bradley и Marder, БТР М113. Среди новинок выставки – бронетранспортеры Spartan, VAB, Saxon, "Буцефал" и другие.

Американский бронеавтомобиль HMMWV (Хамви) на выставке трофейной техники стран НАТО в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Как отметил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, это продолжение проекта, который был реализован в прошлом году. Тогда передвижная выставка трофеев посетила 13 регионов РФ, в том числе все субъекты Уральского федерального округа. За полгода бойцы группировки войск "Центр" дополнили ее новыми образцами.

Германская БМП Marder 1 A3 на выставке трофейной техники стран НАТО в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Первая передвижная выставка трофейной техники стран НАТО была впервые открыта 8 июня 2024 года в Верхней Пышме. Она завершила свою работу в конце ноября в Ульяновске.

Британский бронеавтомобиль Mastiff на выставке трофейной техники стран НАТО в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

В марте нынешнего года стало известно, что российские военные вывозят из Суджанского района Курской области трофейную технику украинских войск, в том числе американские боевые машины пехоты Bradley.

Украинский бронетранспортер "Козак" на выставке трофейной техники стран НАТО в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: техника, выставка, трофеи, полпред, Екатеринбург


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Ранее 08.06.2024 16:15 Мск Слишком переоценена. В Верхней Пышме впервые представили "непобедимую" технику НАТО, завоеванную на СВО

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