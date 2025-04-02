Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается стать генсеком ООН

Аргентинец Рафаэль Гросси, являющийся сейчас генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что серьезно раздумывает о возможности претендовать на пост генерального секретаря ООН, об этом сообщает аргентинское издание La Nation.

Полномочия текущего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают в 2026 году. "Процесс выборов преемника Гутерриша еще не начался, он начнется в конце этого года, когда в рамках Генассамблеи ООН будет опубликован призыв к выдвижению кандидатур, - напомнил Гросси. – Я обдумываю это (свое выдвижение – прим. ред.), обдумываю очень серьезно".

Гросси добавил, что на выборах генсека ООН может заручиться поддержкой аргентинского президента и, собственно, МАГАТЭ.

Гросси раскритиковал Совбез ООН, заявив о "параличе" организации. "Совбез не движется вперед. Считаю, что дипломаты, принимающие решения, должны работать с той реальностью, которая у них есть, а не с той, которую бы им хотелось видеть. Если бы Совбез работал, то у нас не было бы текущих конфликтов, это очевидно", - сказал Гросси.

Он отметил, что возможностей для изменения ситуации в ООН не так уж много, и одна из них – смена генерального секретаря, который должен стать более весомой фигурой.