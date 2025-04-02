В Сибири девять вагонов поезда сошли с рельсов

В Красноярском крае с путей сошли девять вагонов. Следователи начали выяснять причину случившегося.

Сегодня в 9.00 на путях общего пользования в районе станции Зеледеево в Емельяновском районе Красноярского края сошли с пути девять вагонов, гружёных чёрным ломом металла. Они не опрокинулись.

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте.