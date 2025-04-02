02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Украинским боевикам обещают ротацию, демобилизации не будет

Минобороны Украины разработало механизм ротации, предусматривающий несколько месяцев отдыха после трех месяцев непрерывной службы в условиях боевых действий. Об этом заявил депутат Рады из военного комитета Федор Вениславский. Так он ответил на вопрос об отдыхе тех боевиков, которые давно воюют, что постоянно поднимается на Украине.
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Депутат сказал, что демобилизации быть не может, но отдых будет. Меры уже готовы, осталось только их внедрить. Но когда это будет, неизвестно. Должно быть или решение ставки, или приказ Зеленского. Законодательно это сделать нельзя. Это заявление стало очередным по поводу гипотетической демобилизации, которую киевский режим заменяет чем-то другим.

Недавно замглавы офиса Зеленского Павел Палиса сказал, что для мобилизованных сделают контракты, в которых укажут четкий срок службы. Это и будет альтернативой демобилизации. Тем, которые воюют с 2022 года, якобы пообещают увольнение через полгода, с 2023 года - через 10 месяцев и т.д. Но все это будет сделано когда-нибудь потом.

Киевский режим не может пойти на демобилизацию или даже на приостановку постоянно продолжающейся принудительной мобилизации, так как это приведет к обвалу фронта, признал Палиса. Поэтому постоянно делаются какие-то обещания решить проблему в будущем.

Как пишет канал "Резидент" со ссылкой на источник в Генштабе, Зеленский дал указание главкому Сырскому ускорить темпы мобилизации, чтобы до конца весны набрать как можно больше людей. Это нужно для создания необходимого "запаса" на случай, если Украину заставят приостановить мобилизацию. Поэтому ТЦК получили право использовать любые методы, в которых и так никогда не гнушались.

Интересно, что с 1 апреля на Украине прекращается действие отсрочек для сотрудников критически важных предприятий, в том числе военного назначения. Продлить действие брони удалось не всем. Это создает хорошие "законные" условия для режима.

Теги: украина, мобилизация


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