Лукашенко поздравил жителей России и Белоруссии с Днём единения народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей России и Белоруссии с Днём единения народов. Отдельно он направил поздравление своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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В поздравлении Путина говорится, что интеграционный проект двух стран способствовал обретению бесценного опыта в различных сферах государственного строительства, раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик, формированию инструментов, позволяющих совместно решать широкий спектр задач любой сложности. Последовательные шаги в обеспечении безопасности, равных прав граждан, поступательное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стали для Союзного государства надежной защитой от внешних угроз.

"Убежден, интенсивный характер политического диалога, тесное межправительственное и межведомственное взаимодействие будут и далее содействовать эффективной реализации принятых Высшим государственным советом документов в интересах белорусов и россиян", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравляя народы двух стран, Лукашенко отметил, что россиян и белорусов связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания.

"Благополучие людей – приоритет интеграционного проекта. Равные права, социальные гарантии, свобода выбора и доступ к качественным услугам в медицине, образовании, пенсионному обеспечению остаются его незыблемой основой", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.