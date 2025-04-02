Паслер рассказал, можно ли ходить в свердловские леса в пожароопасный сезон

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прояснил ситуацию с посещением лесов региона на время действия пожароопасного сезона.

Напомним, период пожароопасного сезона на Среднем Урале в 2025 году продлится со 2 апреля по 15 октября. Планируется, что это позволит своевременно обеспечить защиту лесов и населенных пунктов от угрозы природных пожаров.

Как рассказал Денис Паслер в своем Telegram-канале, посещение лесов не запрещено, однако не стоит забывать о правилах пожарной безопасности при использовании открытого огня. Так, мангалы нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек, при этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы. Место открытого огня – минимум 50 метров от постройки и 100 метров от кромки леса.

"Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой. И не забываем о субботниках, чтобы убрать сухую траву вокруг домов. Давайте вместе позаботимся о сохранении наших лесов и населенных пунктов!", - призвал свердловский губернатор.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал об увеличении численности клещей в Свердловской области в нынешнем сезоне.