Запрет на езду курьеров по тротуарам смогут ввести весной

Весной текущего года курьерам на электровелосипедах могут запретить ездить по тротуарам.

Правительство готово приравнять этот транспорт к мопедам и обязать использовать правую сторону проезжей части. Для езды потребуется получать права. Кабмин ждет проект таких поправок в правила дорожного движения до 3 апреля. Из документа следует, что такой транспорт с мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 250 Вт следует приравнивать к мопедам.

Такие электровелосипеды часто используют курьеры торговых сетей для доставки продуктов. В настоящее время они передвигаются по тротуарам, обгоняя пешеходов, периодически сталкиваясь с ними. Ситуация обостряется тем, что такой транспорт провоцирует ДТП.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев 2024 года, в стране зафиксировали 920 ДТП с участием велосипедов с электродвигателем, погибли 25 человек, пострадали 926. Почти в половине случаев велосипедисты были работниками сервисов доставки.

Как заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, инициатива никак не повлияют на доступность этого транспортного средства для курьеров и на стоимость доставки, сообщают "Известия".

Ранее опрос показал, что 49% россиян негативно относятся к использованию электросамокатов.