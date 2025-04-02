02 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура РФ вынесла представление гендиректору авиакомпании "Победа"

Генпрокуратура России вынесла представление гендиректору авиакомпании "Победа"

Это произошло на фоне нарушения прав пассажиров с детьми, следует из ответа заместителя ведомства Николая Винниченко главе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яне Лантратовой. В нем сказано, что в случае приобретения пассажирами услуги "Выбор места" перевозчиком предусмотрена возможность их онлайн-регистрации. При этом отдельным категориям граждан, включая детей в возрасте до 12 лет, такое право не предоставляется. Их регистрация осуществляется в аэропорту.

По информации авиакомпании, такой порядок обусловлен необходимостью проверки данных, являющихся основанием для предоставления скидки детям в размере 50% от тарифа. В Генпрокуратуре считают, что указанные действия ограничивают права пассажиров с детьми, гарантированные пунктом 84 федеральных авиационных правил, по сравнению с лицами, осуществляющими авиаперелет без несовершеннолетних.

Отмечается, что распределение посадочных мест на борту непосредственно перед вылетом создает предпосылки для нарушения прав детей в возрасте до 12 лет на совместное размещение с сопровождающим, поскольку в случае прибытия в аэропорт к моменту окончания регистрации на рейс соседние места могут быть уже заняты.

"Победе" вынесено представление, в котором поставлены вопросы об исключении из правил авиаперевозки авиакомпании указанных требований в отношении пассажиров с детьми, о технической реализации возможности закрепления за ними соседних мест на стадии оформления билетов, сообщают "Известия".

Ранее авиакомпания "Победа" была оштрафована за овербукинг. В декабре 2023 года перевозчик незаконно отказал двум пассажирам в полете из Новосибирска в Санкт-Петербург, хотя у них были на руках билеты. Причина – не было свободных мест в самолете.

Теги: Генпрокуратура, авиакомпании, дети, авиация


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